Sicilia: Sunia, ‘in finanziaria poche misure e senza risorse certe’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “Le misure messe in campo con la finanziaria per il disagio abitativo sono poche, senza certezza del finanziamento e scoordinate”. Così il Sunia , sindacato degli inquilini, bolla le norme inseriti dal governo regionale nella legge di stabilità in discussione all’Ars. Il rischio, secondo il sindacato, è che “aumenti il disorientamento della popolazione e che, se anche tutte le risorse promesse saranno disponibili, i tempi dell’erogazione di contributi, aiuti e sostegni si allunghino a dismisura non ottenendo l’obiettivo per cui sono necessari: quello di fronteggiare l’emergenza”. Il Sunia rileva come la competenza per l’erogazione delle risorse previste e la fissazione dei criteri “ricada su assessorati diversi, rischiando così di dare ai Comuni, che ... Leggi su calcioweb.eu Sicilia : Sunia - ‘in finanziaria poche misure e senza risorse certe’

Sicilia : Sunia - 'in finanziaria poche misure e senza risorse certe'

Coronavirus : emergenza affitti - Cgil e Sunia Sicilia chiedono interventi a governo regionale (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “Lemesse in campo con laper il disagio abitativo sonocertezza del finanziamento e scoordinate”. Così il, sindacato degli inquilini, bolla le norme inseriti dal governo regionale nella legge di stabilità in discussione all’Ars. Il rischio, secondo il sindacato, è che “aumenti il disorientamento della popolazione e che, se anche tutte lepromesse saranno disponibili, i tempi dell’erogazione di contributi, aiuti e sostegni si allunghino a dismisura non ottenendo l’obiettivo per cui sono necessari: quello di fronteggiare l’emergenza”. Ilrileva come la competenza per l’erogazione dellepreviste e la fissazione dei criteri “ricada su assessorati diversi, rischiando così di dare ai Comuni, che ...

TV7Benevento : Sicilia: Sunia, 'in finanziaria poche misure e senza risorse certe'... - Noovyis : (Sicilia: Sunia, 'in finanziaria poche misure e senza risorse certe') Playhitmusic - - FocuSicilia : Fondi per il sostegno all'#affitto e #credito d'imposta ci sono, ma non per tutti. Lo denunciano #Sunia e #Cna: tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia Sunia Sicilia: Sunia, 'in finanziaria poche misure e senza risorse certe' Metro Sicilia: Sunia, 'in finanziaria poche misure e senza risorse certe'

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "Le misure messe in campo con la finanziaria per il disagio abitativo sono poche, senza certezza del finanziamento e scoordinate". Così il Sunia , sindacato degli inquil ...

Emergenza abitativa a Palermo, Darwish: "Situazione drammatica, le istituzioni agiscano"

Emergenza abitativa. Da crisi sanitaria a crisi finanziaria, ed ecco così che molte famiglie siciliane in questo momento si ritrovano senza lavoro e quindi ...

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "Le misure messe in campo con la finanziaria per il disagio abitativo sono poche, senza certezza del finanziamento e scoordinate". Così il Sunia , sindacato degli inquil ...Emergenza abitativa. Da crisi sanitaria a crisi finanziaria, ed ecco così che molte famiglie siciliane in questo momento si ritrovano senza lavoro e quindi ...