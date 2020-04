Sicilia: Barone (Uil), 'finanziaria poco efficace, politica intenta a cedere mance' (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "La Regione Siciliana ha dato poche risposte all'emergenza coronavirus. Per gli operatori della sanità le uniche certezze, infatti, restano solo i fondi che il governo nazionale ha ancora messo a disposizione nel 'Cura Italia', il governo Musumeci non ha stanziato nemmeno un euro. Al di là di chiamare eroi, operatori, medici e infermieri, gli emendamenti sono solo mere dichiarazioni di principio". Non è positivo il giudizio del segretario generale della Uil Sicilia Claudio Barone sulla finanziaria in discussione in queste ore all'Ars. "Avevamo chiesto gli sgravi dei contributi previdenziali per le aziende che ripartivano con tutti i lavoratori, e quindi con la piena occupazione, ma non c'è stata risposta - aggiunge - Finanziare gli sgravi solo per le nuove assunzioni sembra più una beffa, si devono difendere invece ... Leggi su liberoquotidiano Piero Barone de Il Volo/ Paura per il Coronavirus : "in Sicilia siamo attrezzati?"

Mafia, confisca da 10 milioni al boss di Monreale Antonio Badagliacca

La sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo ha disposto la confisca della maggior parte dei beni sequestrati nell’ottobre 2011 ad Antonio Badagliacca, 74 anni, reggente della famiglia ma ...

