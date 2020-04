Serie tv su Prime Video a maggio, i titoli in arrivo da Upload a Homecoming 2 (Di giovedì 30 aprile 2020) L'arrivo di nuove Serie tv su Prime Video a maggio 2020 arricchisce il catalogo della piattaforma di novità a lungo attese. Si parte il primo maggio con Upload, comedy fantascientifica in dieci episodi creata da Greg Daniels (The Office, Parks and Recreation) e interpretata da Robbie Amell, Andy Allo, Kevin Bigley, Allegra Edwards e Zainab Johnson. Nella nostra recensione spoiler-free in anteprima raccontiamo di un mondo futuristico in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma. Ma la cosa più particolare è che gli umani possono scegliere di essere caricati in un aldilà virtuale nel momento in cui si avvicinano alla morte. La Serie segue le avventure di un giovane sviluppatore di app, Nathan Brown, che in punto di morte decide insieme alla superficiale fidanzata Ingrid di farsi caricare sul lussuoso ... Leggi su optimagazine #TBT Throwback Thursday in Serie : Alla riscoperta di… Nashville su StarzPlay e Amazon Prime Video

