Serie B, Balata: «Al lavoro per salvaguardare i club» (Di giovedì 30 aprile 2020) Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, ha parlato della salvaguardia dei club della cadetteria. Le sue parole Mauro Balata, presidente della Lega Sere B, ha scritto ai tifosi della cadetteria tramite il Magazine dedicato alla categoria. Balata – «Care tifose, cari tifosi, dal momento in cui è iniziata questa grave emergenza, la Lega Serie B ha sempre cercato di perseguire alcuni obiettivi nel rispetto della tutela dei propri club, dei tesserati e anche dei milioni di tifosi del campionato. E proprio agli appassionati oggi mi rivolgo e proprio a loro viene dedicato questo Magazine che ha la piccola pretesa di regalarvi alcuni attimi di spensieratezza, legarvi per qualche momento alla vostra squadra del cuore e tenere viva l’attenzione verso un torneo che vogliamo riprendere al più presto in massima sicurezza per la salute di tutti. In queste ... Leggi su calcionews24 Coronavirus Serie B/ Lega - Balata : "Torniamo in campo per evitare conteziosi"

Serie B - Balata : «Tornare in campo per evitare contenziosi»

