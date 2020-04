Sergio Leone: il 30 aprile 1989 moriva il grande regista western (Di giovedì 30 aprile 2020) Sergio Leone, l’anniversario della morte cade il 30 aprile. Il regista ha fatto la storia del nostro cinema e per questo va onorato e ricordato. Il regista, il 30 aprile 1989, veniva stroncato da un infarto a Roma. I suoi film non hanno avuto successo solo in Italia, ma anche in atre parti del mondo. Il suo stile western ha accompaganto generazioni di appassionati e ancora in molti riguardano nostalgici i suoi vecchi film. Il suo legame con Ennio Morricone ha scritto pagine di storia sia all’interno del mondo musicale sia in quello del cinema. Il grande musicista ha realizzato le colonne sonore dei film di Leone. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – NETFLIX PARTE L’OPZIONE “PARTY” PER VEDERE I FILM A DISTANZA MA INSIEME Sergio Leone: l’anniversario della morte ricorre oggi 30 aprile Il regista nasce a Roma nel 1929 e ad oggi ... Leggi su chenews Sergio Leone - oggi è un giorno speciale : impossibile dimenticarlo

Carlo Leva è morto/ Addio allo scenografo del re degli spaghetti western Sergio Leone

Sergio Leone nasce a Roma il 3 gennaio 1929, figlio d’arte: suo padre era Roberto Roberti, nome d’arte di Vincenzo Leone (1879-1959), pioniere del cinema muto; sua madre era Bice Waleran, nome d’arte ...

Il 30 aprile 1989 ci lasciava Sergio Leone, riconosciuto universalmente come uno dei più importanti registi della storia del cinema. A lui si deve la nascita del genere Spaghetti Western Il buono, il ...

