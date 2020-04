Senato notizie: Renzi e opposizioni all’attacco, gli interventi dei senatori (Di giovedì 30 aprile 2020) Senato notizie: Renzi e opposizioni all’attacco, gli interventi dei Senatori È bagarre al Senato, dopo l’intervento del Premier Conte alle camere. Durante l’audizione parlamentare, le opposizioni si sono mostrate compatte nell’attaccare il governo, insistendo sulla necessità di una ripresa rapida delle attività che metta fine al lungo lockdown, su un intervento più incisivo da parte dello Stato per quanto riguarda gli aiuti e, non in ultimo, sul rispetto dei principi costituzionali. A far scricchiolare la maggioranza, ancora una volta, è stato Matteo Renzi di Italia Viva, il cui intervento ha giocato un ruolo chiave nel fornire l’assist necessario alle opposizioni del Senato per contrastare l’operato della maggioranza. “Il suo intervento, presidente Conte – ha esordito l’ex Premier Renzi – ... Leggi su termometropolitico LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Conte inizia il suo discorso al Senato

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Giuseppe Conte attesa a Camera e Senato per l’informativa (Di giovedì 30 aprile 2020)all’attacco, glideiri È bagarre al, dopo l’intervento del Premier Conte alle camere. Durante l’audizione parlamentare, lesi sono mostrate compatte nell’attaccare il governo, insistendo sulla necessità di una ripresa rapida delle attività che metta fine al lungo lockdown, su un intervento più incisivo da parte dello Stato per quanto riguarda gli aiuti e, non in ultimo, sul rispetto dei principi costituzionali. A far scricchiolare la maggioranza, ancora una volta, è stato Matteodi Italia Viva, il cui intervento ha giocato un ruolo chiave nel fornire l’assist necessario alledelper contrastare l’operato della maggioranza. “Il suo intervento, presidente Conte – ha esordito l’ex Premier– ...

