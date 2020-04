“Sembra tuo figlio!”. Gemma Galgani, il nuovo corteggiatore ha 26 anni. E Tina perde la testa (Di giovedì 30 aprile 2020) Cambia il format ma Tina Cipollari non si smentisce mai. È successo durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Inutile dire che, tra i tanti motivi delle urla di Tina Cipollari in studio ci sia lei: Gemma Galgani. A far scattare la molla, i corteggiatori della dama torinese: o meglio, la loro età. Per Tina Cipollari, troppo giovani come il 26enne Sirius. Durante lo scontro con Gemma Tina Cipollari è stata più volte ignorata, e questo l’ha mandata fuori di testa: “Ma io – queste alcune delle sue parole – sto qui a perdere tempo? Non si sente l’audio, non mi vedo più! Nessuno mi ascolta! Ahó e basta!”. Maria intanto continuava a parlare con la Galgani: “Gemma, non rimanerci male…”. “Ma chi ci rimane male – ha esclamato Tina senza aver capito in un primo momento a chi si ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 aprile 2020) Cambia il format maCipollari non si smentisce mai. È successo durante l’ultima puntata di Uomini e Donne. Inutile dire che, tra i tanti motivi delle urla diCipollari in studio ci sia lei:. A far scattare la molla, i corteggiatori della dama torinese: o meglio, la loro età. PerCipollari, troppo giovani come il 26enne Sirius. Durante lo scontro conCipollari è stata più volte ignorata, e questo l’ha mandata fuori di testa: “Ma io – queste alcune delle sue parole – sto qui are tempo? Non si sente l’audio, non mi vedo più! Nessuno mi ascolta! Ahó e basta!”. Maria intanto continuava a parlare con la: “, non rimanerci male…”. “Ma chi ci rimane male – ha esclamatosenza aver capito in un primo momento a chi si ...

