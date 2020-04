Scuola, i docenti precari a TPI: “La Azzolina ha bandito un concorso-truffa che moltiplica il precariato. E che ci mette in pericolo” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Il nuovo concorso Scuola bandito dalla ministra Azzolina non risolve il problema del precariato storico tra i docenti, ma lo moltiplica. Non risolve la reiterazione dei contratti a termine perché dal 1 settembre le classi continueranno ad essere riempite di insegnanti precari della Terza Fascia. E visto che noi, piaccia o non piaccia, serviamo alla Scuola, non riusciranno a farci andare, in piena pandemia, a fare, tre alla volta, un concorso-truffa. La ministra non ha ascoltato nessuno e ha pubblicato dei decreti quando da più parti l’invito era quello a fermarsi e riflettere. Il M5s sta buttando per strada il 70 per cento di chi è servito fino a oggi”. Queste le dure parole che il Professor Pasquale Vespa, presidente dell’Associazione docenti per i Diritti dei Lavoratori, rivolge all’attuale vertice del Miur – il ministero per ... Leggi su tpi La Maturità light ci sarà il 17 giugno. Niente tesina ma un argomento scelto con i docenti. Azzolina : “A settembre si deve assolutamente tornare a scuola”

