Scuola, Azzolina: “Maturità in presenza primo passo verso la normalità” (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Esami di maturità in presenza, scuole utilizzate come centri estivi nei mesi di luglio e agosto, e tre opzioni per la ripresa dell’anno scolastico a settembre. Questo il piano illustrato dal ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina nel corso di una intervista a Rainews24. ESAMI DI MATURITÀ – Gli esami di maturità, in tempo di coronavirus, si svolgeranno in presenza, e terranno in considerazione il percorso scolastico degli studenti con 60 crediti per i più meritevoli. La commissione per l’esame di Stato – ha spiegato Azzolina – sarà composta interamente da docenti interni e solo il presidente sarà esterno all’istituto mentre i colloqui si terranno su argomenti inerenti a materie di indirizzo concordate. Gli esami avranno inizio a partire dal 17 giugno e vedranno la partecipazione di ... Leggi su quifinanza Lucia Azzolina e il terzo scenario del Coronavirus : «La scuola potrebbe non riaprire a settembre»

Scuola - i docenti precari a TPI : “La Azzolina ha bandito un concorso-truffa che moltiplica il precariato. E che ci mette in pericolo”

Coronavirus - Ministro Azzolina : “Al lavoro per il rientro a scuola - ci sono 3 scenari” (Di giovedì 30 aprile 2020) (Teleborsa) – Esami di maturità in, scuole utilizzate come centri estivi nei mesi di luglio e agosto, e tre opzioni per la ripresa dell’anno scolastico a settembre. Questo il piano illustrato dal ministro dell’Istruzione, Lucianel corso di una intervista a Rainews24. ESAMI DI MATURITÀ – Gli esami di maturità, in tempo di coronavirus, si svolgeranno in, e terranno in considerazione il percorso scolastico degli studenti con 60 crediti per i più meritevoli. La commissione per l’esame di Stato – ha spiegato– sarà composta interamente da docenti interni e solo il presidente sarà esterno all’istituto mentre i colloqui si terranno su argomenti inerenti a materie di indirizzo concordate. Gli esami avranno inizio a partire dal 17 giugno e vedranno la partecipazione di ...

Agenzia_Ansa : 'Gli esami di #maturità si faranno in presenza. Il percorso scolastico sarà considerato di più rispetto agli anni s… - Agenzia_Ansa : #Azzolina, l'esame di #maturità sarà in presenza, a breve l'ordinanza. Saranno interrogati 5 ragazzi in media al g… - RaiNews : La ministra #Azzolina a Rainews24: studiamo ritorno a scuola a settembre in piccoli gruppi. Ipotesi metà didattica… - zazoomblog : Scuola i docenti precari a TPI: “La Azzolina ha bandito un concorso-truffa che moltiplica il precariato. E che ci m… - Noovyis : (Lucia Azzolina e il terzo scenario del Coronavirus: «La scuola potrebbe non riaprire a settembre») Playhitmusic -… -