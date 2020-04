Scarcerazione detenuti 41 bis e intercettazioni: la stretta del governo nel Dl approvato dal Cdm (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Consiglio dei ministri notturno è stato dedicato anche a due problemi che interessano l'apparato giudiziario e i poteri e comportamenti dei magistrati Leggi su firenzepost Patrick Zaky trasferito nel carcere per detenuti politici. Sabato la nuova udienza per la scarcerazione (Di giovedì 30 aprile 2020) Il Consiglio dei ministri notturno è stato dedicato anche a due problemi che interessano l'apparato giudiziario e i poteri e comportamenti dei magistrati

FirenzePost : Scarcerazione detenuti 41 bis e intercettazioni: la stretta del governo nel Dl approvato dal Cdm - Massimo2284438 : @MediasetTgcom24 In risposta a Libero. È vero che le scarcerazioni dipendono dalla magistratura ma il decreto cura… - paolo0081 : @LegaSalvini Secondo me Siri non è così contrario alla scarcerazione dei detenuti... - Michele65854926 : Come ribadito quest oggi alla camera da @FratellidItalia per la scarcerazione dei detenuti del 41bis Per il gove… - alfredoferrante : Il mio plauso a @alinomilan per aver trattato con equità e serenità il tema della scarcerazione di alcuni detenuti… -