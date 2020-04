"Sbagliato chiudere le scuole". Il professor Remuzzi invoca un piano medico

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 30 aprile 2020) Non ha timori a prendere posizioni Giuseppe, direttore dell’Istituto Mario Negri. Che in un’intervista al Corriere della Sera dice:“I bambini non si infettano. I loro genitori, più o meno giovani, difficilmente sviluppano malattie importanti. Invece noi lasciamo le nuove generazioni a casa dai nonni. Un altro modo di mescolare. A mio avviso, un grave errore”.Per ile, è assolutamente giusto ripartire, ma andrebbe detta la verità. Ossia che “nessuno ha idea di quello che succederà”.“Occorre innanzitutto dire la verità. Gli italiani devono avere ben chiaro che riaprire significa avere quasi automaticamente un certo numero di nuovi malati. E non stiamo parlando di poche decine”. Avremo una ricaduta? “A giugno potrebbe succedere. Ma non con lo scenario peggiore. Dovremo ...