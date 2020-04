Sardegna, lascia un commento negativo sul ristorante: il titolare gli incendia il furgone. Le immagini che lo incastrano (Di giovedì 30 aprile 2020) Era andato su tutte le furie per quel commento negativo sul suo ristorante lasciato sui social e per vendetta ha bruciato il furgone dell’autore del messaggio, ma è stato scoperto. Gli agenti del commissariato di Iglesias hanno arrestato Emanuele Collu, 42 anni, titolare di un piccolo ristorante già noto alle forze dell’ordine. Le accuse contestate sono danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel video acquisito dai poliziotti, Collu è inquadrato mentre si avvicina al mezzo parcheggiato, lo cosparge di liquido infiammabile e gli dà fuoco. Rintracciato, il 42enne ha minacciato gli agenti e li ha aggrediti tentando di evitare l’arresto. L'articolo Sardegna, lascia un commento negativo sul ristorante: il titolare gli incendia il furgone. Le immagini che lo incastrano proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Era andato su tutte le furie per quelsul suoto sui social e per vendetta ha bruciato il furgone dell’autore del messaggio, ma è stato scoperto. Gli agenti del commissariato di Iglesias hanno arrestato Emanuele Collu, 42 anni,di un piccologià noto alle forze dell’ordine. Le accuse contestate sono danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Nel video acquisito dai poliziotti, Collu è inquadrato mentre si avvicina al mezzo parcheggiato, lo cosparge di liquido infiammabile e gli dà fuoco. Rintracciato, il 42enne ha minacciato gli agenti e li ha aggrediti tentando di evitare l’arresto. L'articolounsul: ilgliil furgone. Le immagini che lo incastrano proviene da Il Fatto Quotidiano.

