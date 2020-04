Sapete dove vive Colao? Rivelazione clamorosa sull'uomo che decide come e quando riaprire l'Italia. Rivolta: "Ma che ne sa lui?" (Di giovedì 30 aprile 2020) Il capo della task force per la Fase 2 Vittorio Colao gestisce tutto vivendo a Londra. Lo ha ammesso lo stesso supermanager al Corriere della Sera, suscitando le ironie e lo stupore di molti. Se tornasse in patria, ha spiegato, dovrebbe stare due settimane in quarantena: "Perderei tempo". Anche se sfugge la differenza tra chiudersi in casa a Roma e farlo, invece, nella capitale inglese. Non sfugge, invece, la difficoltà per Colao di relazionarsi in maniera più diretta con le categorie che stanno vivendo sulla propria pelle le difficoltà dell'isolamento e il rischio di non riaprire mai più. A titolo di esempio, ecco cosa pensa di Colao Salvatore Castelluccio, parrucchiere napoletano che in passato ha combattuto contro la camorra: "A noi parrucchieri lo Stato ha dato 3 opzioni: indebitarci, fare la fame o suicidarci - ha ... Leggi su liberoquotidiano Massimo Giletti - sapete dove abita? Villa lussuosa d’altri tempi [FOTO]

Sapete dove abitano Luca Zingaretti e Luisa Ranieri? Casa da sogno

Infiammazione. Giratela come si vuole, ma ormai sembra proprio la risposta dell'organismo, in alcuni casi davvero eccesiva tanto da diventare essa stessa malattia, la chiave per comprendere la gravità ...

Cosa succede ai bambini se i genitori tornano al lavoro il 4 maggio?

I bambini erano i grandi assenti della Fase 1 e lo sono anche nella Fase 2. La scuola non riapre fino a settembre e il Governo ripropone le stesse misure, non più sufficienti: i congedi parentali di m ...

