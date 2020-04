Santo Rosario/ Diretta video Tv2000: la preghiera a Maria da Lourdes (oggi 30 aprile) (Di giovedì 30 aprile 2020) Santo Rosario in Diretta video Tv2000: la preghiera a Maria da Lourdes oggi 30 aprile, alla vigilia del mese Mariano di maggio. Si recitano i misteri luminosi. Leggi su ilsussidiario Ascolti tv - il Santo Rosario di Papa Francesco supera i 4 milioni di telespettatori (Di giovedì 30 aprile 2020)in: lada30, alla vigilia del meseno di maggio. Si recitano i misteri luminosi.

NuovaScintilla : 30/4.Vasta partecipazione da tutta Italia ieri al Rosario trasmesso in diretta questa volta dal santuario di S.Mari… - RnsLombardia : RT @rnsitalia: #PreghiamoInsieme il Santo Rosario in diretta dal Santuario Santa Maria della Grottella in Copertino. Questa sera alle ore… - RnsLombardia : RT @rnsitalia: Questa sera alle ore 22.05 #preghiamoinsime il Rosario allo Spirito Santo insieme alle Diocesi DI Como e di Matera – Irsina,… - GesAU_it : ? ? ? Le vostre preghiere, bambini, sono state molto potenti e in particolare quelle di voi che recitano le Mie Cro… - GesAU_it : ? ? ????? Durante il mese di maggio una sorella del nostro gruppo reciterà ogni giorno il Santo Rosario in diretta… -