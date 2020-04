Santo del Giorno 30 Aprile | San Pio V

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ildel30è San Pio V, papa vissuto in pieno ‘500. Vediamo chi era, per cosa si distinse in vita e perché è stato canonizzato.del30: chi era Pio V Pio V, appartenente alla nobile famiglia bolognese dei Ghisieri, nacque a Bosco Marengo, un paese del Piemonte, il 17 Gennaio 1504. Da bambino frequentò un convento di Domenicani e finì per abbracciarne l’ordine. Virtuoso e colto, venne promosso al sacerdozio. Dopo essere stato inquisitore di Lombardia e vescovo di Alessandria, Antonio Ghislieri, questo il suo nome secolare, salì al soglio pontificio con il nome di Pio V. Il suo grande apostolato si svolse in un momento particolarmente difficile per la Chiesa, costretta a fronteggiare l’eresia luterana. Pio V si mosse su più fronti: condannò il vizio e la dissolutezza, ...