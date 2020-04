Salvini all’attacco: il governo tratta gli italiani come bambini, sulla fase 2 solo confusione (video) (Di giovedì 30 aprile 2020) Matteo Salvini replicando al Senato all’informativa del premier Conte ha accusato il governo di non decidere nulla e di avere inondato gli italiani di regole confuse e indecifrabili. Ha poi rivendicato all’opposizione il merito di essere sempre presente in Parlamento consentendo il voto su provvedimenti di emergenza come i 55 miliardi di cui si parla oggi. “Dal premier – ha detto – solo buoni propositi. In un tweet del 6 aprile Conte prometteva 750 miliardi per le imprese. Dopo venti giorni nulla”. Il presidente di Confindustria – ha ricordato – ha parlato di “susseguirsi di misure caotiche” per la fase due. “In una settimana avete fatto indispettire vescovi, ristoratori, parrucchieri, genitori. O sono tutti leghisti o state sbagliando qualcosa”. Per Salvini gli italiani non sono bambini dell’asilo ... Leggi su secoloditalia Salvini all’attacco del Pd : «Siete senza vergogna. Incitate all’odio anche mentre la gente muore»

Le Sardine tornano all’attacco : “Salvini e Meloni meschini e irresponsabili”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Borse in ripresa - Salvini all’attacco : “100 miliardi per l’emergenza” (Di giovedì 30 aprile 2020) Matteoreplicando al Senato all’informativa del premier Conte ha accusato ildi non decidere nulla e di avere inondato glidi regole confuse e indecifrabili. Ha poi rivendicato all’opposizione il merito di essere sempre presente in Parlamento consentendo il voto su provvedimenti di emergenzai 55 miliardi di cui si parla oggi. “Dal premier – ha detto –buoni propositi. In un tweet del 6 aprile Conte prometteva 750 miliardi per le imprese. Dopo venti giorni nulla”. Il presidente di Confindustria – ha ricordato – ha parlato di “susseguirsi di misure caotiche” per ladue. “In una settimana avete fatto indispettire vescovi, ristoratori, parrucchieri, genitori. O sono tutti leghisti o state sbagliando qualcosa”. Perglinon sonodell’asilo ...

SecolodItalia1 : Salvini all’attacco: il governo tratta gli italiani come bambini, sulla fase 2 solo confusione (video)… - tanoliki : #Lega occupa il #Senato senza consultarsi con #Meloni e #Berlusconi, che mollano #Salvini e non lo seguono in quest… - antonio31103017 : @StaseraItalia @Antonio_Tajani @forza_italia Di stefano sempre la stessa storia attacco a salvini è all’opposizione… - Pinuccio6512 : RT @ferrarigop2020: Immagina #Salvini al posto di #Conte in questo momento: frecciatine del Quirinale, nuove inchieste sul Premier, giornal… - Tiziana64147372 : @matteosalvinimi Caro Salvini, non ti ritengo una persona intelligente. Mi sembra invece tu sia simile ad una iena,… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini all’attacco Rai, l’ad Salini chiude il “caso Conte” «Ho chiesto io di dare la replica alle opposizioni» Corriere della Sera