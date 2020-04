Salerno | Zitarosa | “Intitolare a Gino Esposito il teatro Arbostella”

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– A poche ore dalla sua scomparsa arriva la prima richiesta per intitolare a, salernitano amato e stimato da tutti per il suo impegnato nella vita civile, artistica e teatrale della nostra città, ilche lui stesso fece costruire: ilArbostella. A formulare la richiesta al sindaco diVincenzo Napoli è stato il consigliere comunale Giuseppe. “La scomparsa recente di, papà del giornalista Antonio, volto noto dell’informazione locale salernitana, ci chiede il dovere morale di riconoscere il buon operato di un cittadino, che sia esempio e memoria anche per le giovani generazioni” ha scritto. La struttura che era un modulo prefabbricato post terremoto del 1980 aveva ospitato le scuole elementari. Quando l’amministrazione ...

