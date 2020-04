Sabrina Salerno furiosa | la cantante ligure alza la voce | “Siamo la barzelletta del

(Di giovedì 30 aprile 2020) La quarantena diLa bellacontinua a fare la quarantena nella sua villa nel trevigiano insieme al marito e il figlio. Nel frattempo latiene compagnia ai suoi numerosi follower realizzando delle dirette su Instagram o postando anche delle foto seducenti. Domenica scorsa il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato la Fase 2 che partirà dal prossimo 4 maggio. Parole, quelle del Premier, che non sono piaciute affatto alla soubrette genovese tanto che nelle ultime ore ha avuto un duro sfogo su IG.perplessa della Fase 2 che parte dal 4 maggio Attraverso il suo seguitissimo account Instagram,ha confessato che la tanto attesa Fase 2 l’ha lasciata abbastanza perplessa. La 52enne, infatti, voleva sapere da tutti coloro che la seguono sul social network che cosa ne pensano. La donna trova ...

Il ritorno dopo tanti anni di Sabrina Salerno in tv è stato contrassegnato dal racconto, intimo e privato, di un suo momento decisamente molto difficile. La bellissima ha raccontato le sue fragilità, ...Senza dubbio, la pandemia da Covid-19 sta stravolgendo la vita di tutti. E purtroppo, come intimato dagli esperti, continuerà a farlo anche nei prossimi mesi. Per questa ragione da ora tutti noi siamo ...