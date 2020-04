Ryanair | cambiano le modalità di rimborso

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 30 aprile 2020) Federico Garau A causa dell'ingente numero di richieste diinoltrate dai clienti rimasti a terra a causa dell'emergenza Coronavirus, la compagnia irlandese si è vista costretta ad apportare dei cambiamenti: voucher della durata di 12 mesi, solo dopo la restituzione del denaro Niente rimborsi immediati da parte diche, viste le richieste di restituzione di denaro inoltrate dai numerosi clienti rimasti a terra a causa dell'emergenza Coronavirus, si è vista costretta ad apportare delle modifiche per quanto riguarda la propria policy. Tutti coloro che avevano prenotato un volo aereo e non hanno potuto viaggiare per via delle restrizioni emanate dai vari governi per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, dunque, dovranno purtroppo attendere prima di riavere indietro i propri soldi. Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea al ...