Romina Carrisi commuove il web | la dedica alla sorella Ylenia? “Non ti ho detto mai che…”

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 30 aprile 2020) La quartogenita di Al Bano ricorda la? Da oltre due mesi, quartogenita di Al Bano ePower, è bloccata ad Ibiza. La ragazza a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus non è più potuta rientrare a Cellino San Marco per stare insiemesua famiglia. Nelle ultime ore la giovane ha stupito e commosso tutti i suoi follower di Instagram grazie a delle parole di nostalgia. A chi erano rivolte? Ladi Cristel e Yari, che di recente ha partecipato al Festival di Sanremo con i genitori ha mostrato al popolo del web un lato di sé inedito. Tra le Stories di IG sono apparse delle frasi molto dolci che in tanti hanno pensato fossero una, la consanguinea sparita nel nulla nel 1993 a New Orleans. Le commoventi parole diAttraverso Una Storia su Instagram, la figlia di Al Bano e ...