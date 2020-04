Roma, musica e schiamazzi in hotel in piena notte: 15 medici ubriachi facevano festa, sanzionati (Di giovedì 30 aprile 2020) musica a tutto volume, risate e schiamazzi. Ma i vicini non hanno gradito, visto che ormai si era fatta notte fonda. Anche perché, visto che il decreto ministeriale vieta gli assembramenti, i rumori provenienti dall’hotel facevano pensare che fosse in corso una festa. medici ubriachi FESTEGGIAVANO IN hotel Per questo, più di qualcuno ha pensato bene di chiamare la polizia. E sul posto, un noto hotel dell’Eur, in via di Valleranello, sono arrivate ben quattro tra pattuglie e volanti della polizia di stato. E’ successo questa notte intorno all’una. All’interno dell’albergo c’erano 15 medici, tutti con tasso alcolemico molto elevato, che stavano festeggiando e ballando in una sala dell’hotel a loro riservata. “SIAMO medici, FATECI ALMENO RILASSARE” Quando i poliziotti hanno chiesto i documenti e iniziato a compilare ... Leggi su ilcorrieredellacitta Maluma : l’idolo della musica latina ritorna con una ballad romantica : «Questa canzone speciale mi fa pensare a cosa accadrà in futuro»

Nek a FqMagazine : “Bisogna rimboccarsi le maniche per la musica e sostenendo i precari - se ci sarà bisogno andrò a manifestare a Roma”

Live Non è la D'Urso - flash mob da Roma - Milano e Palermo : città "illuminate" dalle torce e dalla musica (Di giovedì 30 aprile 2020)a tutto volume, risate e. Ma i vicini non hanno gradito, visto che ormai si era fattafonda. Anche perché, visto che il decreto ministeriale vieta gli assembramenti, i rumori provenienti dall’pensare che fosse in corso unaFESTEGGIAVANO INPer questo, più di qualcuno ha pensato bene di chiamare la polizia. E sul posto, un notodell’Eur, in via di Valleranello, sono arrivate ben quattro tra pattuglie e volanti della polizia di stato. E’ successo questaintorno all’una. All’interno dell’albergo c’erano 15, tutti con tasso alcolemico molto elevato, che stavano festeggiando e ballando in una sala dell’a loro riservata. “SIAMO, FATECI ALMENO RILASSARE” Quando i poliziotti hanno chiesto i documenti e iniziato a compilare ...

CorriereCitta : Roma, musica e schiamazzi in hotel in piena notte: 15 medici ubriachi facevano festa, sanzionati… - CarluccioAnto : ?? Ciao ragazzi, il concerto previsto per giorno #10maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma per la presenta… - RaiTre : RT @primomaggioroma: La Musica non si ferma e accorcia le distanze. Per il Concertone Primo Maggio Roma tanti artisti con le loro voci e p… - visit_lazio : ??Nel #LaziodelleMeraviglie non è #1maggio senza #FaveePecorino e la musica del Concertone storico a #Roma! ??… - CretellaRoberta : Primo Maggio: Ambra conduce appuntamento Roma per terzo anno: Tra contributi per lo show su Rai3 anche quello di Pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma musica Roma, il Parco della Musica si prepara al Concertone del 1 Maggio - Italia Agenzia ANSA “Musica per l’Italia – Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”, Ambra Angiolini conduce il programma tra musica e riflessioni

Il Covid-19 non ferma il concerto del Primo Maggio. Rai e Cgil, Cisl e Uil, vista l’impossibilità di tenere il consueto Concertone a San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, hann ...

Il Primo Maggio c’è… per costruire il futuro

Anche la Festa del Primo Maggio deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Sospese tutte le manifestazioni di massa, a cominciare dalla manifestazione nazionale che si sarebbe dovuta tenere a Pado ...

Il Covid-19 non ferma il concerto del Primo Maggio. Rai e Cgil, Cisl e Uil, vista l’impossibilità di tenere il consueto Concertone a San Giovanni a Roma in occasione della festa dei lavoratori, hann ...Anche la Festa del Primo Maggio deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus. Sospese tutte le manifestazioni di massa, a cominciare dalla manifestazione nazionale che si sarebbe dovuta tenere a Pado ...