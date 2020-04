Roj (Cmr): «Nuovo San Siro ha ancora più senso come cambiamento del quartiere» (Di giovedì 30 aprile 2020) «È il momento di scrivere un Nuovo capitolo per la vita delle persone e delle città, un capitolo nel quale la sicurezza e il benessere di tutti siano al centro delle scelte istituzionali. Ci sarà molto da re-inventare e ri-costruire. Per questo auspico un coinvolgimento maggiore del mondo degli architetti e degli ingegneri nella fase … L'articolo Roj (Cmr): «Nuovo San Siro ha ancora più senso come cambiamento del quartiere» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 30 aprile 2020) «È il momento di scrivere uncapitolo per la vita delle persone e delle città, un capitolo nel quale la sicurezza e il benessere di tutti siano al centro delle scelte istituzionali. Ci sarà molto da re-inventare e ri-costruire. Per questo auspico un coinvolgimento maggiore del mondo degli architetti e degli ingegneri nella fase … L'articolo Roj (Cmr): «Sanhapiùdel» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Roj Cmr Roj (Cmr): «Nuovo San Siro ha ancora più senso come cambiamento del quartiere Calcio e Finanza Massimo Roj, «Tecnologia e colore per ripartire dopo Covid-19»

«Auspico un modello di crescita che non sia città-centrico, ma una multicentralità territoriale a livello regionale. Centri urbani ed edifici dovranno rispondere al cambiamento climatico». Ecco come c ...

