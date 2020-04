Roccagloriosa | il covid-19 fa rimandare al 2021 l’evento “La Rocca delle Arti”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – È stata rimandata ad agosto del prossimo anno, a causa dell’emergenza coronavirus, la manifestazione “LaArti” in programma dal 20 al 22 agosto di quest’anno a. “Con enorme dispiacere abbiamo rinviato alla XI edizione de “LaArti” -spiega la coordinatrice dell’AssociazioneArti, Speranza Gerundo. – Un evento speciale per tutti noi, che si svolge da sempre in un clima di condivisione, gioia ed allegria. Purtroppo, in questo momento storico, non c’è gioia nei nostri animi il cui pensiero va a quanti hanno perso la vita e alle loro famiglie. A loro va tutta la nostra vicinanza e la nostra solidarietà. Così come ci sentiamo vicini ai milioni di italiani che si trovano a fare i conti con ...