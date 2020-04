Ripresa Serie A | la rivelazione di Gravina FIGC spiazza tutti | ora che succede?

(Di giovedì 30 aprile 2020)A- Punto interrogativo sulla possibiledel campionato. Dopo la sospensione in Belgio, Olanda e Francia, anche l’Italia potrebbe prendere in seria considerazione l’idea di dire basta con il calcio giocato. Dopo le dichiarazioni del ministro dello Sport Spadafora, nelle ultime ore anche, presidente della, ha colto l’occasione per evidenziare il suo punto di vista sull’argomento: “Non firmerò mai il blocco dei nostri campionati, non posso farlo, significherebbe uccidere il calcio italiano.invocano il blocco, lo faccia il Governo, ce lo imponga. Se dobbiamo aspettare il contagio 0 e il vaccino salta anche la stagione 2020-21″A, stop realmente possibile: parola al Governo La sensazione è che tutto dipenderà dall’ultima decisione del Governo. Il campionato potrebbe ...

MILANO - La lettera che la Serie A vuole indirizzare al governo per chiedere, una volta per tutte, chiarezza sul futuro non è ancora partita. Non è bastata la giornata di ieri nella quale il consiglio ...Serie A, nessuna decisione è stata ancora presa e continua il braccio di ferro tra il Governo e la Figc Continua lo scontro tra il Ministro dello Sport Spadafora e la Figc. Sul tavolo la ripresa non s ...