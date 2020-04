Ripresa Serie A, Caliendo: «La penso esattamente come Gravina» (Di giovedì 30 aprile 2020) Si discute ancora per quanto riguarda la Ripresa della Serie A: Antonio Caliendo rivela la sua posizione sulla questione Antonio Caliendo, intervenuto ai nostri microfoni, dice la sua relativamente alla Ripresa della Serie A. Una posizione molto vicina a quella del presidente della FIGC Gravina. Caliendo – «Io la penso esattamente come il presidente Gravina e dal primo momento mi sono tenuto su questa linea. Secondo me ci sono tutte le opportunità di finire il campionato. Prendiamo ad esempio la Germania: lì si fanno due mesi di sospensione per il campionato (gennaio e febbraio); lo stesso vale per la Serie A adesso con due mesi di inattività. Invece di programmare l’estate con il periodo di vacanza, dato che hanno acquisito tempi di riposo abbastanza lunghi, penso si possa riprendere nei mesi estivi, prendendo come mesi di sospensione e recupero ... Leggi su calcionews24 Serie A - il comunicato sulla ripresa del campionato

Ripresa Serie A - Gravina : “Non firmo lo stop - lo faccia il Governo”. Spadafora : “Serve intesa sui protocolli”

