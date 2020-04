Ripresa del calcio in Italia? Solo tanta confusione Reina sogna di allenare in futuro il

ItalyMFA : VM @MarinaSereni ringrazia gli artisti che hanno partecipato a #WeAreItaly : 'Arte, cultura, creatività: vocazione… - Mov5Stelle : ?? Siamo in diretta da @Montecitorio per l'informativa del Presidente Conte sulle iniziative del Governo per la ripr… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus: #Brusaferro: 'siamo lontani dall' immunità di gregge. La soglia e' quella del 60% della popolazione.'… - Inesperto77 : RT @GiorgiaMeloni: ?? Il mio intervento alla #Camera dei Deputati per rispondere all’informativa del Presidente Conte per la ripresa delle a… - rita48802996 : RT @GiorgiaMeloni: ?? Il mio intervento alla #Camera dei Deputati per rispondere all’informativa del Presidente Conte per la ripresa delle a… -

Ultime Notizie dalla rete : Ripresa del Coronavirus, gli ultras contro la ripresa del calcio La Stampa Primo maggio, il messaggio dell’assessore Cupparo

Questa Festa del Lavoro è di grande amarezza per quanti – lavoratori dipendenti ed autonomi – sono rimasti a casa per l’emergenza sanitaria e resteranno ancora senza lavoro per altre settimane. A loro ...

Sisma, intesa sulla semplificazione

Saranno adottate sabato 2 maggio le quattro ordinanze predisposte dal Commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, che oggi hanno ottenuto il via libera dai Presidenti delle Regioni ...

