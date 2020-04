Ripartenza anticipata, scontro col governo (Di giovedì 30 aprile 2020) Ripartenza. Solinas in pressing, ipotesi parrucchieri dall’11 e bar dal 18 “In Sardegna, alla luce dei dati sulla diffusione del Covid-19, è possibile avviare finalmente una ripresa ordinata, prudente ma più rapida, del nostro sistema economico e produttivo, e consentire un graduale ritorno a quella nuova normalità della vita sociale tanto attesa da tutti”. Lo dichiara il presidente della Regione Christian Solinas, che con altri dieci governatori e i due presidenti delle Province autonome ha scritto al presidente della Repubblica, la premir Conte e al ministro Boccia per poter allentare i vincoli dell’isolamento sociale. “Nelle richieste avanzate – sottolinea il presidente – è possibile ritrovare i punti fondamentali per la Ripartenza già illustrati nei giorni scorsi, che hanno trovato ampia condivisione tra ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 30 aprile 2020). Solinas in pressing, ipotesi parrucchieri dall’11 e bar dal 18 “In Sardegna, alla luce dei dati sulla diffusione del Covid-19, è possibile avviare finalmente una ripresa ordinata, prudente ma più rapida, del nostro sistema economico e produttivo, e consentire un graduale ritorno a quella nuova normalità della vita sociale tanto attesa da tutti”. Lo dichiara il presidente della Regione Christian Solinas, che con altri dieci governatori e i due presidenti delle Province autonome ha scritto al presidente della Repubblica, la premir Conte e al ministro Boccia per poter allentare i vincoli dell’isolamento sociale. “Nelle richieste avanzate – sottolinea il presidente – è possibile ritrovare i punti fondamentali per lagià illustrati nei giorni scorsi, che hanno trovato ampia condivisione tra ...

