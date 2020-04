Richeldi: “Chi si ammala di coronavirus può riportare conseguenze polmonari una volta guarito” (Di giovedì 30 aprile 2020) Alcuni giorni fa i calciatori spagnoli avevano sollevato diversi dubbi sulla ripresa del calcio, uno legato alle conseguenze che il coronavirus potesse avere per chi lo prende anche dopo essere guarito. La preoccupazione da atleti è ovviamente quella di poter riportare danni permanenti a livello polmonare. Ed è proprio questo il quesito sollevato questa sera al professor Luca Richeldi, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico-scientifico istituito dal Governo per fronteggiare l’epidemia di COVID-19 che ha accompagnato il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella lettura del consueto bollettino. Questa la sua risposta: “Si, ci sono. Ne parlavo stamattina con un mio collega a Lodi, quindi in trincea ormai da mesi, e avremo una corte di pazienti che avrà dei residuati fibrotici a livello ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 aprile 2020) Alcuni giorni fa i calciatori spagnoli avevano sollevato diversi dubbi sulla ripresa del calcio, uno legato alleche ilpotesse avere per chi lo prende anche dopo essere guarito. La preoccupazione da atleti è ovviamente quella di poterdanni permanenti a livello polmonare. Ed è proprio questo il quesito sollevato questa sera al professor Luca, primario di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e componente del comitato tecnico-scientifico istituito dal Governo per fronteggiare l’epidemia di COVID-19 che ha accompagnato il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nella lettura del consueto bollettino. Questa la sua risposta: “Si, ci sono. Ne parlavo stamattina con un mio collega a Lodi, quindi in trincea ormai da mesi, e avremo una corte di pazienti che avrà dei residuati fibrotici a livello ...

napolista : #Richeldi: “Chi si ammala di coronavirus può riportare conseguenze polmonari una volta guarito” - ilNapolista - FrattinoMarco : Cts, Prof. Richeldi: 'Ci sono conseguenze polmonari per chi ha affrontato il coronavirus' - sscalcionapoli1 : Cts, Prof. Richeldi: “Ci sono conseguenze polmonari per chi ha affrontato il coronavirus” - Fantacalcio : Coronavirus, professor Richeldi: 'Conseguenze polmonari per chi è stato contagiato' - tuttonapoli : Cts, Prof. Richeldi: 'Ci sono conseguenze polmonari per chi ha affrontato il coronavirus' -