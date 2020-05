Riapertura sperimentale di asili nidi e materne | il piano del ministero

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di giovedì 30 aprile 2020) Maturità senza mascherina a patto di tenere una distanza di 4-5 metri tra candidati, cinque al giorno, e commissari. E unper ladi. La ministra all'Istruzione Lucia Azzolina delinea gli ultimi importanti dettagli per l'esame di Stato nell'era Covid e intanto lavora peri riaprire le scuole ai più piccoli, provvedimento atteso da quei genitori che nella Fase 2 dovranno andare al lavoro. Così dopo i nuovi particolari su come si svolgerà quest'anno l'esame di maturità - in attesa dell'ordinanza, attesa per la prossima settimana -la ministra ha anche dato corpo alle ipotesi di cui aveva parlato poco prima il premier Conte che nell'informativa alla Camera si era soffermato sulla "possibile, in modalità, die di scuole dell'infanzia, oltre ai centri estivi e ad altre ...