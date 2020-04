Revenge porn su Telegram, nel mirino Diletta Leotta e Wanda Nara. Denunciati tre malviventi (Di giovedì 30 aprile 2020) Novella Toloni Sono tre le persone denunciate alle autorità per traffico di immagini private su Telegram. L’inchiesta è scattata dopo la denuncia della Leotta e in poco tempo ha portato alla scoperta e alla denuncia di una banda Ci sono anche Diletta Leotta e Wanda Nara, due dei volti più seguiti della televisione italiana, tra le vittime del Revenge porn scoperto dalle autorità nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di immagini denigranti e contenuti offensivi a mezzo digitale. L’operazione portata a termine dalla polizia postale, dopo la querela dell’inviata sportiva di Dazn, ha portato alla denuncia di tre persone, tra i 35 e i 17 anni, che gestivano il traffico di materiale privato attraverso il web. Teatro di scambio di centinaia di foto private - la maggior parte delle quali pornografiche e tra le quali ... Leggi su ilgiornale C'è anche Diletta Leotta tra le vittime del revenge porn

Diletta Leotta vittima di revenge porn con altri Vip

Anche Diletta Leotta tra le vittime del revenge porn (Di giovedì 30 aprile 2020) Novella Toloni Sono tre le persone denunciate alle autorità per traffico di immagini private su. L’inchiesta è scattata dopo la denuncia dellae in poco tempo ha portato alla scoperta e alla denuncia di una banda Ci sono anche, due dei volti più seguiti della televisione italiana, tra le vittime delscoperto dalle autorità nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di immagini denigranti e contenuti offensivi a mezzo digitale. L’operazione portata a termine dalla polizia postale, dopo la querela dell’inviata sportiva di Dazn, ha portato alla denuncia di tre persone, tra i 35 e i 17 anni, che gestivano il traffico di materiale privato attraverso il web. Teatro di scambio di centinaia di foto private - la maggior parte delle qualiografiche e tra le quali ...

Slaanesh81 : RT @Linvitata: Un 29enne bergamasco, un 17enne che avrebbe messo in vendita immagini pornografiche raccogliendo 5000 euro. Un 35enne della… - ___overrated : RT @MediasetTgcom24: Revenge porn: chiusi canali Telegram e denunciati amministratori #telegram - italiaserait : Diletta Leotta, foto hot ancora sul web: la denuncia per revenge porn - ilcarrettino : REVENGE PORN, OPERAZIONE DELLA POLIZIA POSTALE - Agendadonne : Telegram, tre indagati per revenge porn dopo denuncia di Diletta Leotta. Tra le vittime anche volti… -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge porn ShellPhish, da tool del cybercrime ad arma contro pedopornografia online e revengeporn Difesa e Sicurezza Telegram, tre indagati per revenge porn dopo denuncia di Diletta Leotta. Tra le vittime anche volti della tv

Un pezzo del network di canali Telegram dove vengono pubblicate e vendute foto e video a scopo di revenge porn è stato indebolito. All'esito di un'articolata indagine della Polizia Postale, coordinata ...

Revenge porn, Diletta Leotta vittima su Telegram

ROMA - C'è anche Diletta Leotta tra le vittime dei canali Telegram con foto pornografiche e offensive chiusi dalla polizia postale. La conduttrice televisiva si è esposta in prima persona presentando ...

Un pezzo del network di canali Telegram dove vengono pubblicate e vendute foto e video a scopo di revenge porn è stato indebolito. All'esito di un'articolata indagine della Polizia Postale, coordinata ...ROMA - C'è anche Diletta Leotta tra le vittime dei canali Telegram con foto pornografiche e offensive chiusi dalla polizia postale. La conduttrice televisiva si è esposta in prima persona presentando ...