Revenge porn | denunciati amministratori di tre canali Telegram Vittime personaggi dello

(Di giovedì 30 aprile 2020) La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha effettuato, in diverse città del territorio nazionale, una vasta operazione identificando e denunciando glidi trecontenenti le immagini più denigranti e i commenti più offensivi: LA BIBBIA 5.0, IL VANGELO DEL PELO e uno deidenominati STUPRO TUA SORELLA 2.0.Tutti e tre annoverano migliaia di utenti, uno dei quali, un 29enne bergamasco, è stato indagato per aver utilizzato i citatia scopo dinei confronti della ex compagna.Tra le, anche diversidel mondospettacolo.Sono in corso perquisizioni e sequestri.