Revenge Porn, denunciati amministratori del canale Telegram “La Bibbia 5.0” (Di giovedì 30 aprile 2020) Con l’operazione “Drop the Revenge”, la Polizia Postale ha individuato e denunciato 3 amministratori di gruppi Telegram che effettuavano “Revenge Porn” Il “Revenge Porn” è una realtà che esiste da anni. Su Telegram, nota app di messaggistica che permette di mantenere l’anonimato senza inserire il numero di telefono, esistono diversi gruppi denigratori. Migliaia di persone … L'articolo Revenge Porn, denunciati amministratori del canale Telegram “La Bibbia 5.0” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Revenge porn - denunciati gli amministratori di 3 canali Telegram

Revenge porn su Telegram : chiuso “Stu*ro tua sorella”/ Tre ragazzi denunciati

La Polizia Postale ha denunciato tre amministratori di gruppi di revenge porn su Telegram (Di giovedì 30 aprile 2020) Con l’operazione “Drop the”, la Polizia Postale ha individuato e denunciato 3di gruppiche effettuavano “” Il “” è una realtà che esiste da anni. Su, nota app di messaggistica che permette di mantenere l’anonimato senza inserire il numero di telefono, esistono diversi gruppi denigratori. Migliaia di persone … L'articolodel“La5.0” proviene da www.inews24.it.

Piergiulio58 : Telegram, tre denunciati per revenge porn. Tra le vittime anche personaggi dello spettacolo. - balc_anus : RT @Cabbot_: Sono molto contenta di questo risultato ma preferirei non si parlasse solo di 'revenge porn', in quanto quella era solo una pa… - _LizSpier : RT @MediasetTgcom24: Revenge porn: chiusi canali Telegram e denunciati amministratori #telegram - dirtbagslou : RT @Agenzia_Ansa: Revenge porn su #Telegram, tre denunciati. Nel mirino anche vip #ANSA - therebus : La Polizia Postale ha denunciato tre amministratori di gruppi di revenge porn su Telegram -

Ultime Notizie dalla rete : Revenge Porn ShellPhish, da tool del cybercrime ad arma contro pedopornografia online e revengeporn Difesa e Sicurezza Telegram, tre indagati per revenge porn dopo denuncia di Diletta Leotta. Tra le vittime anche volti della tv

Un pezzo del network di canali Telegram dove vengono pubblicate e vendute foto e video a scopo di revenge porn è stato smantellato. All'esito di un'articolata indagine della Polizia Postale, coordinat ...

Revenge porn sui canali Telegram: denunciati tre amministratori

Vasta operazione della Polizia postale in diverse città contro la cosiddetta «Revenge porn», ovvero la vendetta a sfondo sessuale. Grazie a un blitz su tutto il territorio nazionale, denominata «Drop ...

Un pezzo del network di canali Telegram dove vengono pubblicate e vendute foto e video a scopo di revenge porn è stato smantellato. All'esito di un'articolata indagine della Polizia Postale, coordinat ...Vasta operazione della Polizia postale in diverse città contro la cosiddetta «Revenge porn», ovvero la vendetta a sfondo sessuale. Grazie a un blitz su tutto il territorio nazionale, denominata «Drop ...