Renzi durissimo in Senato: “Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri”. Governo a rischio? (Di giovedì 30 aprile 2020) Se abbiamo spesso scritto in questi giorni delle divisioni in seno all’opposizione, non possiamo non riportare una importante frizione nel Governo. Già in passato Renzi s’era mostrato quantomeno critico nei confronti dell’esecutivo. Quest’oggi al Senato lo scontro ha raggiunto il suo apice con l’ex premier che è stato durissimo nei confronti del premier attuale: “Il … L'articolo Renzi durissimo in Senato: “Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri”. Governo a rischio? NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 30 aprile 2020) Sespesso scritto in questi giorni delle divisioni in seno all’opposizione, non possiamo non riportare una importante frizione nel Governo. Già in passatos’era mostrato quantomeno critico nei confronti dell’esecutivo. Quest’oggi allo scontro ha raggiunto il suo apice con l’ex premier che è statonei confronti del premier attuale: “Il … L'articoloin: “Nonperad altri”. Governo a rischio? NewNotizie.it.

