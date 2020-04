Renzi avverte Conte: "Basta populismo o non ci stiamo" (Di giovedì 30 aprile 2020) "Glielo diciamo in faccia: siamo a un bivio". E poi una sorta di ultimatum: "Se sceglierà la strada del populismo non avrà al suo fianco Italia viva". Il sentiero della maggioranza si fa più stretto, Matteo Renzi intervenendo al Senato sulla 'fase due' non toglie la fiducia all'esecutivo ma non esclude di poterlo fare più avanti. Non ora, ribadiscono i suoi. L'emergenza sanitaria è ancora in corso e Italia viva garantirà i propri voti sul decreto liquidità. Ma la situazione potrebbe precipitare già prima di giugno. Dal 18 maggio - data indicata dal presidente del Consiglio per una 'verifica' sulle riaperture in base ai dati del contagio - si tireranno le somme. L'ex presidente del Consiglio si è consultato di primo mattino con i suoi, dialogando sulla chat interna, ha subito fatto capire che la 'difesa' ... Leggi su agi Matteo Renzi avverte Conte : «Se scegli il populismo Italia viva non sarà al tuo fianco» – Il video

“Più Istat e meno sondaggi : siamo ad un bivio - e basta delegare tutto agli scienziati” - Renzi avverte Conte

#Renzi avverte Conte: 'Non abbiamo negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri'

«Non ho negato i pieni poteri a Salvini per darli ad altri», ha detto il leader di Italia viva

#Renzi avverte Conte: 'Basta populismo o non ci stiamo'.

Renzi avverte Conte: più coraggio e meno populismo. O Iv non la seguirà