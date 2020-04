Renzi attacca Conte: Lei ha detto 11 volte, noi consentiamo agli italiani. Lei non consente la libertà (Di giovedì 30 aprile 2020) Lo scontro tra Renzi e Conte sembra arrivato ad un punto di rottura e si va verso la crisi di governo. Per il senatore fiorentino durante l’emergenza sanitaria “ci sono delle cose che non hanno funzionato”. Tra queste, Renzi cita le Rsa, il tema delle zone rosse e la mancanza di mascherine e tamponi. “Di tutto questo dovremo parlare ma queste sono le cause di diffusione del virus, non un runner di troppo inseguito da un elicottero della guardia di finanza” ha attaccato il leader di Italia Viva. Renzi ha anche espresso un parere negativo su quanto Contenuto nell’ultimo Dpcm, che regolerà la vita degli italiani dal 4 maggio e per le successive due settimane, in merito a congiunti e rapporti stabili. “Non può essere un Dpcm a stabilire se l’amicizia è vera o no, se un rapporto di fidanzamento è stabile o ... Leggi su laprimapagina Renzi attacca Conte : “Un premier non può cambiare la Costituzione”

