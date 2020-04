Remuzzi | «Sbagliato chiudere le scuole | lo dico da medico  Piano sanitario per ripartire»

Corriere : Remuzzi: «Sbagliato chiudere le scuole, piano medico per riaprirle» - Italia_Notizie : Remuzzi: «Sbagliato chiudere le scuole, lo dico da medico Serve un piano per riaprirle» - alcinx : RT @HuffPostItalia: 'Sbagliato chiudere le scuole'. Il professor Remuzzi invoca un piano medico - SIPARISipari : RT @HuffPostItalia: 'Sbagliato chiudere le scuole'. Il professor Remuzzi invoca un piano medico - flavagno : RT @HuffPostItalia: 'Sbagliato chiudere le scuole'. Il professor Remuzzi invoca un piano medico -

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi Sbagliato

Corriere della Sera

Non ha timori a prendere posizioni Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto Mario Negri. Che in un’intervista al Corriere della Sera dice: “I bambini non si infettano. I loro genitori, più o meno gio ...Professor Remuzzi, è giusto ripartire? «Assolutamente sì. Anche se, dati i rischi correlati, sembra strano che a dirlo sia un medico come me. Ma ogni anno, povertà e conflitti figurano tra le prime ca ...