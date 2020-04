Reggia | prenotazioni online e partenza “lenta” | riapre prima il Parco

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta –come modalità prioritaria di acquisto dei tagliandi per evitare file e assembramenti rischiosi, registrazione di accessi e uscite, ingressi a numero chiuso e contingentati anche per fasce orarie, utilizzo di strumenti tecnologici come il “qr code” per gli ingressi in modo da ridurre al minimo i contatti tra persone. Sono alcune delle misure che ladi Caserta si appresta a prendere in vista della riapertura del sito al pubblico, che dovrebbe avvenire il 18 maggio; soluzioni che rientrano tra le indicazioni date dalla direzione del museo al concessionario della biglietteria, la società Opera srl, che gestisce tutta la parte relativa all’afflusso dei visitatori. Si tratta per ora di ipotesi allo studio; la certezza riguarda invece i possessori di abbonamenti, che vedranno prorogata la ...