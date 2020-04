Record di guariti e dimessi, quasi 5mila nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri e dei nuovi positivi. Richeldi (Cts): “Negli ultimi 15 giorni dimezzato il numero di decessi” (Di giovedì 30 aprile 2020) Scendono a 101.551, con una decrescita, rispetto a ieri, di 3.106 assistiti, i malati di Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo censimento, reso noto in serata dal Dipartimento di Protezione civile, gli attualmente positivi ricoverati nelle terapie intensive sono 1.694, con una decrescita di 101 pazienti. Sono, invece, 18.149 i malati ricoverati nei reparti ordinari con sintomi (-1.061 rispetto a ieri) e 81.708, pari al 80% del totale, si trovano, invece, in isolamento domiciliare asintomatici o con sintomi lievi. Per quanto riguarda i decessi, sono 285 in più rispetto a ieri e portano il totale delle vittime a 27.967. Il numero complessivo dei guariti e dimessi sale a 75.945, con un incremento di 4.693 persone rispetto a ieri, il dato più alto dall’inizio dell’emergenza. “I dati di oggi sono molto confortanti, significa che stiamo andando ... Leggi su lanotiziagiornale Record di guariti dal coronavirus in Italia - quasi 5 mila in 24 ore

Record di guariti - sono più del doppio dei nuovi casi

