Record di guariti dal coronavirus in Italia | quasi 5 mila in 24 ore

repubblica : ?? Coronavirus, il bilancio del 30 aprile: record di guariti, oltre 4600. I morti scendono sotto i 300 - SkyTG24 : Oggi è stato registrato il record di guariti. I dati aggiornati sul #coronavirus in Italia ??… - TgLa7 : #ProtezioneCivile: Sono 75.945 i guariti dal #coronavirus in #Italia, con un incremento record di 4.693 rispetto a… - infoitinterno : Coronavirus: oggi cifre record, oltre 4mila i guariti e meno di 2mila i nuovi casi - infoitinterno : Coronavirus, il bilancio del 30 aprile: record di guariti, oltre 4600. I morti scendono sotto i 300. Borrelli: 'Sto… -

Ultime Notizie dalla rete : Record guariti

Coronavirus, il bilancio di giovedì 30 aprile 2020. Crescita in Italia ai minimi, stop alla conferenza stampa. ROMA – Coronavirus, il bilancio di giovedì 30 aprile 2020. Crescita ai minimi per quanto ...Dai dati della Protezione Civile emerge che sono 36.211 i malati in Lombardia (89 in più rispetto a ieri), 9.563 in Emilia-Romagna (-2.299), 15.493 in Piemonte (-28), 8.147 in Veneto (-222), 5.584 in ...