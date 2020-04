Quando sarà pronto il vaccino anti-coronavirus? L’annuncio dell’azienda di Pomezia: “I primi a dicembre” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il concetto è chiaro e ribadito più volte: fino a Quando non sarà trovato un vaccino valido contro il coronavirus la vita non potrà tornare ad essere come era prima. Quanto ci sarà da aspettare quindi? Quando sarà pronto il vaccino? Domande ricorrenti perché la nuova normalità è un fardello pesante da portare. La risposta, positiva, è arrivata direttamente da Pietro Di Lorenzo, presidente di Irbm, l’azienda di Poimezia che sta collaborando con lo Jenner Instiute della Oxford University al vaccino contro il coronavirus, che potrebbe essere pronto prima del previsto: “Entro dicembre, se tutti i test daranno gli esiti positivi che ci auguriamo, ci sarà un primo stock di vaccino anti-Covid disponibile per iniziare la vaccinazione di alcune categorie più fragili”. “Risultati sicuri ... Leggi su italiasera App Immuni - quando sarà disponibile e come scaricarla : Conte spiega come funzionerà

Autocertificazione fase 2 : quando uscirà e quando sarà necessaria? Le ipotesi

