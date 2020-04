Psg, Al-Khelaifi: «Dedichiamo il titolo allo staff sanitario e chi lavora in prima linea» (Di giovedì 30 aprile 2020) Dopo la decisione odierna della Lega di calcio professionistica francese (LFP) di terminare la stagione 2019-2020, il titolo di Ligue 1 è stato assegnato al Paris Saint-Germain. Questo titolo di campionato, nono successo nella storia del club, è dedicato daò Paris Saint-Germain a tutto il personale sanitario e alle migliaia di professionisti in prima linea … L'articolo Psg, Al-Khelaifi: «Dedichiamo il titolo allo staff sanitario e chi lavora in prima linea» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Stop Ligue 1 - Al-Khelaifi : «PSG vuole giocare la Champions League»

Dopo la decisione odierna della Lega di calcio professionistica francese (LFP) di terminare la stagione 2019-2020, il titolo di Ligue 1 è stato assegnato al Paris Saint-Germain. Questo titolo di campionato, nono successo nella storia del club, è dedicato dal Paris Saint-Germain a tutto il personale sanitario e alle migliaia di professionisti in prima linea.

Ultime Notizie dalla rete : Psg Khelaifi Psg, Al-Khelaifi: «Dedichiamo il titolo allo staff sanitario e chi lavora in prima linea Calcio e Finanza Ligue 1 ufficialmente sospesa: Paris Saint Germain campione di Francia

In seguito alla decisione del governo transalpino di sospendere la Ligue 1 è arrivato anche il comunicato della LFP con i verdetti per la stagione 2019/2020 Il Paris Saint Germain è campione di Franci ...

Mbappè: "Il Psg mi manca". Il post su Twitter

Il nome di Kylian Mbappé è stato spesso accostato ai grandi club europei, soprattutto al Real Madrid. I blancos hanno individuato per il futuro il francese classe 1998 come campione da cui ripartire.

In seguito alla decisione del governo transalpino di sospendere la Ligue 1 è arrivato anche il comunicato della LFP con i verdetti per la stagione 2019/2020 Il Paris Saint Germain è campione di Franci ...Il nome di Kylian Mbappé è stato spesso accostato ai grandi club europei, soprattutto al Real Madrid. I blancos hanno individuato per il futuro il francese classe 1998 come campione da cui ripartire.