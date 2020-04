Protezione civile, stop al punto delle 18. Nelle ultime 24 ore 285 morti (Di giovedì 30 aprile 2020) Quella di oggi sarà l’ultima conferenza stampa della Protezione civile. Da domani in poi non ci saranno più dirette, nemmeno bisettimanali, come è stato nell’ultimo mese. Solo bollettini emessi alle 18 sull’andamento del contagio. I dati di oggi dicono che i positivi, in Italia, sono 205.463 con 1.872 casi in più. Gli attualmente positivi sono 101.551, con un consistente decremento: -3.106. Un risultato dovuto all’alto numero di guariti: +4.693. I guariti complessivi dall’inizio dell’epidemia sono 75.945. Notevolmente ridotto il numero dei morti. Sono 285 i cittadini italiani deceduti Nelle ultime 24 ore. Ieri erano 323. Le vittime del virus in Italia ammontano complessivamente a 27.967. In Campania i nuovi casi sono 13 (ieri erano stati 30). Nella nostra regione nessun decesso. In Lombardia, invece, i nuovi casi sono 598. ... Leggi su ilnapolista Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 30 aprile : morti - contagi - guariti

Coronavirus il bollettino della Protezione Civile del 30 aprile | Ecco tutti i dati

Emergenza Coronavirus : il bollettino di oggi della Protezione Civile (Di giovedì 30 aprile 2020) Quella di oggi sarà l’ultima conferenza stampa della. Da domani in poi non ci saranno più dirette, nemmeno bisettimanali, come è stato nell’ultimo mese. Solo bollettini emessi alle 18 sull’andamento del contagio. I dati di oggi dicono che i positivi, in Italia, sono 205.463 con 1.872 casi in più. Gli attualmente positivi sono 101.551, con un consistente decremento: -3.106. Un risultato dovuto all’alto numero di guariti: +4.693. I guariti complessivi dall’inizio dell’epidemia sono 75.945. Notevolmente ridotto il numero dei morti. Sono 285 i cittadini italiani deceduti24 ore. Ieri erano 323. Le vittime del virus in Italia ammontano complessivamente a 27.967. In Campania i nuovi casi sono 13 (ieri erano stati 30). Nella nostra regione nessun decesso. In Lombardia, invece, i nuovi casi sono 598. ...

Mov5Stelle : Con il #CuraItalia abbiamo incrementato il Fondo sanitario nazionale e i fondi per la Protezione Civile per un tota… - ComuneMI : Al via un progetto sperimentale per consegnare mascherine chirurgiche direttamente al domicilio delle famiglie. Le… - Agenzia_Ansa : La Gdf ha acquisito documenti nella sede della Protezione civile nell'ambito dell'inchiesta sulla Only Logistics di… - shitian321136 : RT @SkyTG24: #coronavirus, il bollettino della Protezione Civile in diretta - SkyTG24 : #coronavirus, il bollettino della Protezione Civile in diretta -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione civile L’Ordine Chirurghi e Odontoiatri di Savona denuncia la Protezione Civile: “Migliaia di morti per mancanza Dpi” IVG.it Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: boom di guariti (4693). Calano i nuovi contagi, ma il Piemonte è in controtendenza

Nel giorno della sua ultima conferenza stampa di presentazione del bollettino quotidiano, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli può comunicare che la curva epidemica è scesa nuovamente ...

Sarà un 1 maggio ventoso: scatta l'allerta meteo di Protezione Civile

Anche il 1 maggio si annuncia ventoso. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla". Nell'avviso diramato sulla base del bollettino comunicato dal servizio meteorologico de ...

Nel giorno della sua ultima conferenza stampa di presentazione del bollettino quotidiano, il capo della protezione civile, Angelo Borrelli può comunicare che la curva epidemica è scesa nuovamente ...Anche il 1 maggio si annuncia ventoso. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla". Nell'avviso diramato sulla base del bollettino comunicato dal servizio meteorologico de ...