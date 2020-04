Primo maggio | Mattarella | “Ripresa graduale | non vanificare sacrifici Ora serve leale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 maggio 2020) La riapertura finalmente sembra possibile, ma adesso inizia l’ora della prudenza, perché non vanno vanificati gli sforzi fatti e soprattutto non va dimenticata “l’angoscia delle settimane precedenti”. Anzi, la ripresa dovrà essere l’occasione, con il tempestivo sostegno a famiglie e imprese, per un riscatto del Paese, per “affrontare ritardi antichi“, come la disoccupazione giovanile e delle donne, gli squilibri tra Nord e Sud ma anche il lavoro nero, con un ripensamento dei processi produttivi, che dovrà vedere protagonisti imprenditoria e mondo della ricerca. Il presidente della Repubblica Sergio, nel suo discorso delagli italiani, il quarto rivolto ai suoi concittadini dall’inizio della pandemia, cerca di indicare alla classe politica un orizzonte più lungo e più profondo delle ...