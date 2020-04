“Primi vaccini per il virus pronti entro dicembre” L’annuncio dell’azienda di Pomezia

Leggi su tpi

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Primiper ildicembre”. L’annuncio dell’azienda diche lavora con Oxford Il presidente di Irbm, l’azienda diche collabora con lo Jenner Instiute dell’università di Oxford per la ricerca del vaccino contro il Corona, ha annunciato che i primiper il Covid-19 potrebbero esseredicembre, se le sperimentazioni avranno esito positivo. “dicembre, se tutti i test daranno gli esiti positivi che ci auguriamo, ci sarà un primo stock di vaccino anti-Covid disponibile per iniziare la vaccinazione di alcune categorie più fragili”. La sperimentazione clinica su volontari sani del potenziale vaccino è iniziata la scorsa settimana su oltre 500 persone in 5 centri nel Regno Unito e i risultati di questa prima fase arriverannomaggio. Se saranno ...