Previsioni meteo 1 maggio | ecco come sarà la Festa dei lavoratori

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 30 aprile 2020)del tempo,cosa ci aspetta per il 1°dei. Roma Tempo stabile nella giornata con qualche nube al mattino, nuvolosità in aumento nel pomeriggio sempre senza fenomeni; cieli irregolarmente nuvolosi in serata. Temperature comprese tra +15°C e +22°C. Lazio Cieli generalmente poco nuvolosi al mattino su tutto il territorio, nubi in aumento al pomeriggio con isolate piogge a ridosso dei rilievi; precipitazioni possibili anche in serata sugli Appennini, asciutto altrove. Italia Primopiuttosto variabile al nord Italia con nubi irregolari al mattino ma con piogge scarse o assenti. Acquazzoni in arrivo al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni attesi anche in serata sulle regioni orientali. Variabilità asciutto al centro Italia con nubi irregolari alternate a brevi schiarite per tutto l’arco della giornata ma con ...