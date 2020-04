Premier dell’Olanda | “Niente soldi all’Italia” L’attacco della Meloni – VIDEO

Leggi su inews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Ildell’Olanda, Mark Rutte, protagonista di un siparietto con un un operaio che gli chiedeva di non dare iall’Italia. Il duro attacco di GiorgiaL’emergenza sanitaria causata dall’epidemia di Coronavirus, in Italia e in Europa sta nettamente scemando, ma ora sul tavolo ci sono le importanti misure economiche per risollevare l’economia … L'articolodell’Olanda: “Nienteall’Italia”. L’attaccoproviene da www.inews24.it.