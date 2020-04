Portogallo | il premier Costa | «Il campionato si giocherà a porte chiuse»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il primo ministro Antonioha comunicato che ilinpotrebbe riprendere, ma aIldelAntonioha annunciato che la Primeira Liga si disputerebbe a, qualora si tornasse in campo nonostante l’emergenza Coronavirus. Le autorità sono in attesa dell’approvazione del protocollo medico-sanitario. «A partire da lunedì sarà autorizzata la pratica di attività fisica individuale all’aperto al di fuori della competizione, escluso l’uso di spogliatoi e piscine. C’è la possibilità che ilriparta il fine settimana del 30 e 31 maggio, ma in assenza di pubblico», ha concluso. Leggi su Calcionews24.com