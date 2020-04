Porsche - Anche Zuffenhausen estende le garanzie (Di giovedì 30 aprile 2020) Similmente alla Volkswagen e all'Audi, Anche la Porsche ha deciso di prorogare di tre mesi la garanzia sulle nuove vetture. La misura, decisa per andare incontro ai clienti alle prese con il lockdown per lemergenza coronavirus, è valida su tutti i mercati internazionali (Italia compresa) e riguarda Anche chi ha già acquistato una garanzia sullusato Porsche Approved.Estensione automatica. Il provvedimento si applica a tutti gli esemplari con una copertura in scadenza fra l1 marzo e il 31 maggio 2020, a titolo gratuito. "Vogliamo stimolare lentusiasmo fra i nostri clienti e questo include lerogazione di un servizio deccellenza soprattutto nei periodi difficili", ha spiegato Daniel Schukraft, responsabile Aftersales della Porsche. "Per questo abbiamo pensato a una soluzione snella da applicare in modo omogeneo in tutto il mondo. I clienti non devono fare nulla, saranno i ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 aprile 2020) Similmente alla Volkswagen e all'Audi,laha deciso di prorogare di tre mesi la garanzia sulle nuove vetture. La misura, decisa per andare incontro ai clienti alle prese con il lockdown per lemergenza coronavirus, è valida su tutti i mercati internazionali (Italia compresa) e riguardachi ha già acquistato una garanzia sullusatoApproved.Estensione automatica. Il provvedimento si applica a tutti gli esemplari con una copertura in scadenza fra l1 marzo e il 31 maggio 2020, a titolo gratuito. "Vogliamo stimolare lentusiasmo fra i nostri clienti e questo include lerogazione di un servizio deccellenza soprattutto nei periodi difficili", ha spiegato Daniel Schukraft, responsabile Aftersales della. "Per questo abbiamo pensato a una soluzione snella da applicare in modo omogeneo in tutto il mondo. I clienti non devono fare nulla, saranno i ...

