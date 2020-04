Popolare di Bari, sequestrati 16 milioni di euro agli ex vertici della banca: Gianluca Jacobini e altri due indagati per ostacolo alla vigilanza (Di giovedì 30 aprile 2020) Su disposizione della magistratura barese vengono sequestrati beni per 16 milioni nei confronti di Gianluca Jacobini, ex codirettore della banca Popolare di Bari, Giuseppe Marella e Nicola Loperfido, responsabili dell’Internal Audit e della Direzione Business dell’istituto, commissariato nel dicembre 2019 da Bankitalia. I tre sono accusati di ostacolo alla vigilanza; Jacobini anche di false comunicazioni sociali. BpB è indagata per la responsabilità amministrativa dell’ente. L'articolo Popolare di Bari, sequestrati 16 milioni di euro agli ex vertici della banca: Gianluca Jacobini e altri due indagati per ostacolo alla vigilanza proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Covid-19 decreto liquidità - rabbia e caos tra i clienti della Banca Popolare di Bari - chiedono il prestito garantito dallo stato di 25mila euro ma l’istituto risponde che “non ha più soldi”

Banca Popolare di Bari - i giudici : "Dai due Jacobini disinvoltura delinquenziale"

Banca Popolare di Bari dovrà risarcire 100mila euro ad un' azionista

