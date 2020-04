Pogba Juventus, “The Sun” lancia la bomba: “Ecco il piano di Paratici” (Di giovedì 30 aprile 2020) Pogba Juventus – Che Paul Pogba sia nel mirino della Juventus è ormai risaputo: il centrocampista francese sembrerebbe diventato ormai una priorità nel prossimo mercato bianconero, con Paratici che studia il colpo. Dall’Inghilterra arriva una nuova indiscrezione: due contropartite tecniche nell’affare, con il Manchester United che adesso vacilla. I dettagli. Pogba Juve: Pjanic e Costa nella trattativa Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Sun la Juventus avrebbe intenzione di inserire i cartellini di Pjanic e Douglas Costa per arrivare a Pogba. I Red Devils non vedrebbero di malocchio questa soluzione. Leggi anche:Arthur Juventus, attenzione al piano B Non solo: il Real rimane sempre alla finestra, dato che Pogba corrisponderebbe al perfetto identikit tracciato dai Blancos. La dirigenza capitanata da Agnelli gioca d’anticipo e chissà ... Leggi su juvedipendenza Pogba alla Juventus?/ Calciomercato - United apre alla cessione : lotta con Inter e Real

